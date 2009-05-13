В отставку Луценко подал лишь под гарантии Тимошенко, что этого не будет?

Глава МВД Юрий Луценко заранее знал, что в Верховной Раде необходимого количества голосов за его отставку не наберется? И больше, свое заявление министр написал лишь после того, как Юлия Тимошенко лично его в этом заверила? По крайней мере, так утверждает Украинская правда, опираясь на данные собственных источников.

Источники в окружении Луценко, пишет издание, сообщают, что сам министр хоть и пребывает уже неделю в депрессии, но не сдается. Его заявление с просьбой рассмотреть отставку была подано после консультаций с Юлией Тимошенко, которая заверила, что голосов за это не наберется.

По данным других источников, вчера в Верховной раде у членов фракции БЮТ даже отбирали карточки, чтобы не случилось "досадной" отставки. (Поговаривали, что некоторые группы во фракции блока премьера очень хотели воспользоваться случаем. Да и в НУ-НСе были такие нардепы, которые хотели бы свести счеты с министром).

Когда стало понятно, что замысел удался и увольнения действительно не будет, Луценко великодушно предложил "компромиссный вариант" – создать в парламенте следственную комиссию. Такое предложение он озвучил на встрече с фракцией НУНС в среду утром. Но, учитывая закрытость немецкой стороны, следственная комиссия - это просто-напросто выпускание пара и способ для министра избежать худшего сценария, допускает издание.