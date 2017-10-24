Саакашвили будет искать защиты от депортации в палатках участников акции под Радой

Экс-президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время брифинга под офисом «Движения новых сил» по адресу пер. Музейный, 4.

Читайте такжеЛуценко окончательно заврался: Саакашвили заявил, что не получал ответа о законности пребывания в Украине«Я принял решение переместиться к протестующим... перед Верховной Радой», - сказал Саакашвили.

Он также призвал лидеров оппозиции, в том числе лидера «Самопомочи» Андрея Садового, присоединиться к нему.

"Хочу призвать лидеров оппозиции – Садового, Анатолия Гриценко и всех других – прийти к нам, прийти ко мне. И давайте вместе говорить о том, что в стране не должно быть беспредела", - добавил Саакашвили.

"Я хочу запросить защиты в моих рядах, в рядах киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня", - заявил также Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, Луценко заявил, что 150-200 митингующих под Верховной Радой при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине. По данным прокуратуры, средства для финансирования акции возле здания Верховной Рады привозились в Украине на частных самолетах гражданами Грузии, которые перед этим посещали Западную Европу.

Также Луценко заявил, что миграционная служба занимается выдворением из Украины 20 граждан Грузии, оформленные как "деятели культуры", в то время как часть из них выполняла "хозяйственно-административные функции" рядом с Саакашвили. "Выполняли функции его водителей, охранников, помощников", - сказал генпрокурор. Другие лица, по его словам, были устроены на "специфические должности" в Одесской таможне, причем многие из них пользовались служебным транспортом ОГА, за который не платили.

"На сегодняшний день все эти люди не имеют оснований находиться в Украине, потому что документы были сфальсифицированы", - отметил генпрокурор.