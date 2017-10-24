Деньги для финансирования акции под Радой завозили в Украину на частных самолетах граждане Грузии - Луценко

Средства для финансирования акции возле здания Верховной Рады привозили в Украину на частных самолетах граждане Грузии, относительно чего в свое время определенным лицам будет объявлено подозрение. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам.

Читайте такжеПолицейские задержали лиц из окружения организаторов акции возле ВР, которые закупали оружие, - ЛуценкоГоворя об озвученной им ранее информации о закупке оружия людьми, связанными с митингом возле здания Верховной Рады, и относительно оплаты участия некоторых лиц в митинге, Луценко отметил: "Мы знаем, что эти средства привозились в Украине на частных самолетах гражданами Грузии, которые перед этим посещали Западную Европу".

По словам генпрокурора, есть и другая информация о финансировании этих событий.

"В свое время я предъявлю эти доказательства и объявлю соответствующие подозрения соответствующим деятелям", - отметил Луценко.

Напомним, сегодня, 24 октября, во время заседания Совета регионального развития в Киеве генпрокурор заявил, что 150-200 митингующих под Верховной Радой при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

В субботу, 21 октября, участники акции провели так называемое вече, во время которого объявили ультиматум президенту Украины. Они требовали в течение 5 дней внести в парламент законопроекты об импичменте президенту и об Антикоррупционном суде.