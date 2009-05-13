ПР кинулась защищать бизнес от произвола банков и налоговой

В случае задержки банками налоговых платежей предприятий Государственная налоговая администрация Украины не должна начислять на бизнес штрафы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции народный депутат Украины от Партии регионов, министр экономики теневого правительства Ирина АКИМОВА.

По ее словам, на сегодняшний день банки задерживают перечисление налоговых платежей в органы налоговой службы, а налоговики начинают начислять на такие предприятия штрафы за невыполнение налоговых обязательств.

И.АКИМОВА сообщила, что теневое правительство предлагает ввести норму, согласно которой предприятия, которые внесли налоговые платежи в банк, считаются выполнившими свои налоговые обязательства. По ее словам, данная норма должна была рассматриваться в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики еще две недели назад, однако ее рассмотрение там задерживают.