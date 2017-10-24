VIP-должники: журналисты вычислили политиков, которые не платят за коммуналку (видео)
Журналисты вычислили, у кого из политиков есть долги за коммуналку.
Журналисты программы "Гроші" попытались определить главного VIP-должника страны. Они узнали, кто из украинских политиков своевременно не уплатил за газ и получил гран-при от журналистов.
"Оппозиционер" Нестор Шуфрич задолжал сразу по трем своим квартирам. Нардеп, который задекларировал сразу четыре элитных авто и несколько коллекций антиквариата, никак не может уплатить службам ЖКХ 2,5 тысячи долга.
Ректор-певец и нардеп Михаил Поплавский не оплатил долг за коммуналку в 6,5 тысяч. Но это - цветочки.
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Но должницу-рекордсменку по долгам за коммуналку нашли в комитете Рады по вопросам ЖКХ. Это - Алена Бабак, на которой висит долг аж в 22 тыс. грн. И она божится, что за ней нет такой космической задолженности.
А вот сам председатель коммунального комитета Сергей Скуратовский никак не может оплатить 1 тыс. грн за содержание придомовых территорий.
"и золотой пояс злостного должника получил мэр столицы Виталий Кличко, который за свои элитные квадратные метры в центре Киева задолжал бюджету почти 5 тыс. грн", - рассказали журналисты. И глава Киева утверждает, что такого не может быть.