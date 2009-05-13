За I квартал киевский бюджет недополучил больше двух миллиардов

«За первый квартал 2009 года столичный бюджет недополучил 2 миллиарда 166 миллионов гривен поступлений», - заявил в интервью журналистам депутат Киеврады, один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

По словам оппозиционного политика, наибольшее недовыполнение доходной части киевского бюджета – почти 650 миллионов гривен – наблюдается в поступлениях от налогов на доходы физических лиц. «При утверждении бюджета мы отмечали его нереальность, на том, что увеличивать поступления от налогов с населения в условиях кризиса недопустимо. Но горе-специалисты Черновецкого проигнорировали наши предостережения», - подчеркнул Андриевский.

Катастрофическое недовыполнение доходной части столичного бюджета-2009 вызывает цепную реакцию невыполнения расходной части главного финансового документа столицы. «Жилищно-коммунальное хозяйство столицы за первый квартал недофинансировано на 247,7 миллионов гривен; социальная защита и социальное обеспечение – на 248,6 миллионов гривен; сфера здравоохранения – на 68,7 миллионов гривен. Хуже всего ситуация в отрасли строительства, которое в первом квартале вообще не финансировалась», - отметил депутат.

«Общее недовыполнение расходной части бюджета составляет 2 миллиарда 287 миллионов гривен. Это значит, что за три месяца каждый киевлянин недополучил из бюджета услуг почти на тысячу гривен, а до конца года эта цифра может вырасти в четыре раза», - отметил Дмитрий Андриевский.