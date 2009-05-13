Эксперт считает, что Луценко «подставил» Тимошенко

Эксперты не исключают, что отставка министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО может быть выгодна как премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, так и Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

Так, директор Института управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО выразил мнение, что Ю.ЛУЦЕНКО своим поведением «подставил» не только себя, но и Ю.ТИМОШЕНКО, правительство, свою политическую силу «Народную самооборону». «Даже если, как он говорит, не все было так, как сообщают СМИ – дыма без огня не бывает», - заметил политолог.

«Он подставил депутатов, которые сейчас в сложном положении: отправить его в отставку – это возможность расколоть коалицию, не отправить – принять солидарную ответственность за действия министра на международном уровне», - считает К.БОНДАРЕНКО. Относительно того, кто может выиграть и укрепить свои позиции посредством отставки Ю.ЛУЦЕНКО, эксперт выразил мнение, что может быть выгодно Ю.ТИМОШЕНКО. «Да, она теряет одного сомнительного союзника – но, в то же время, демонстрирует, что не остановится ни перед чем, и для нее лозунг справедливости является важнейшим», - подчеркнул он.

В то же время директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ имеет противоположную точку зрения и считает ситуацию вокруг министра МВД Ю.ЛУЦЕНКО «дополнительной проблемой для Юлии ТИМОШЕНКО». По его мнению, эта ситуация выгодна В.ЮЩЕНКО и Партии регионов. Эксперт заметил, что проблема заключается в том, найдутся ли необходимые для отставки 226 голосов и возможен ли вариант замены Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра человеком из его команды: «Ну, например, на МОСКАЛЯ (Геннадий МОСКАЛЬ, народный депутат, член группы “Народной самообороны”). Возможно, такой компромисс мог бы быть найден», - сказал эксперт.

В то же время, президент центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что ситуация с Ю.ЛУЦЕНКО сейчас активно используется оппозицией как аргумент недееспособности и безответственности власти. «И коалиция, и правительство демонстрируют коллективную безответственность, которая дискредитирует саму идею коалиционной власти, демонстрирует недееспособность коалиции», - отметил политолог.

А.ЕРМОЛАЕВ не исключает, что ситуация с Ю.ЛУЦЕНКО может существенно обострить отношения в самой коалиции. «Соответственно, логическим следствием этой ситуации будет дальнейшая стагнация дел коалиции. Я не исключаю даже определенных деструктивных процессов, возможно, связанных с выходом отдельных групп из коалиции. Но причина здесь не столько в отставке Ю.ЛУЦЕНКО, сколько в очередной ситуации неспособности коалиции принимать подобные решения. ЛУЦЕНКО в данном случае стал еще одним катализатором», - считает политолог. Он замечает, что это могла бы быть другая ситуация, с другим министром и, например, с очередными законодательными инициативами. «Хочу напомнить, что совсем недавно коалиция переживала такой же серьезный внутренний кризис в связи с неголосованием по законодательству, связанному с сотрудничеством с МВФ», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Соглашается с ним и представитель оппозиции, народный депутат от Партии регионов Алексей ПЛОТНИКОВ. Он выступает за отставку Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку министр на своем посту, по мнению депутата, ничего хорошего не сделал. При этом А.ПЛОТНИКОВ отметил, что считает политику грязным делом. «А поэтому мне трудно сказать, насколько он (Ю.ЛУЦЕНКО) в данной ситуации прав. Пресса говорит одно, наши внутренние оппоненты говорят другое, поэтому где здесь правда - очень тяжело выяснить» - сказал народный депутат.