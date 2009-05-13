Частные угольные компании создали союз для защиты своих интересов

Ряд частных угольных компаний создали ассоциацию «Украинский угольный союз» для защиты интересов негосударственного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил президент ассоциации Виктор ВИШНЕВЕЦКИЙ.

По его словам, основной целью создания организации является устранение дискриминации частных угольных компаний при государственном регулировании отрасли.

В. ВИШНЕВЕЦКИЙ отметил, что, несмотря на декларируемое Конституцией равенство форм собственности, частный угледобывающий сектор, производящий около 40% валового объема угольной продукции, не только не ощущает поддержки со стороны государства, но и испытывает дискриминацию, в частности в вопросах сбыта своей продукции.

«В частности, «Уголь Украины» (государственный оператор по сбыту угольной продукции - УНИАН) не заключает с нами договоры, и причем на этот вопрос нет конкретного ответа», - сказал В. ВИШНЕВЕЦКИЙ.

Он отметил, что в условиях профицита угольной продукции на внутреннем рынке частные предприятия вынуждены реализовывать продукцию по демпинговым ценам, что ставит под угрозу своевременную выплату зарплат шахтерам.

В. ВИШНЕВЕЦКИЙ сообщил, что «Украинский угольный союз» в настоящее время объединяет 22 угольные компании с персоналом около 10 тыс. человек. Прогнозный объем добычи предприятий, входящих в ассоциацию, на 2009 год составляет порядка 1,3 млн. тонн рядового угля.