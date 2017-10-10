"Вынеси козла": Луценко заявила, что не жалеет о своих высказывания в Раде

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко не жалеет о том, что в ходе стычек в зале заседаний 5 октября кричала депутату от БПП Олегу Недаве, чтобы он "вынес козла", имея ввиду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко. Об этом она сказала в эфире 5 канала.

"Представьте себе ситуацию: возмущенный зал, Левченко невменяемый в момент, который держит свои руки на шее почти у Геращенко. Она одна - наседает на нее полностью. Соболев вырывает микрофоны, "Батькивщина" провоцирует наших депутатов к драке. Левченко наседает над Ириной Геращенко. Она единственная, которая удерживает, фактически, ситуацию под контролем, показывая, что трибуна работает – парламентское место, где проводится заседание, работает. Она готова работать дальше", - рассказала Луценко.

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"И мы понимаем, что он (Юрий Левченко - ред.) в экстазе может дойти до рукоприкладства. Ни минуты не жалею о выражении, ни минуты не жалею, что я выкрикнула "выкиньте его оттуда", понимая, и он подтвердил это далее с трибуны, когда он сказал "Я сожгу этот парламент, это я бросал шашки в этот парламент, я сожгу". То есть, он фактически признал, что он готов был к сожжению, к агрессивным действиям, к уничтожению, фактически, парламентаризма в Украине. Поэтому, видя Левченко во многих случаях, он бывает неадекватен, когда голосуется не так, как он хочет, фактически, это была защита вице-спикера. Это была защита подруги, это было выражение эмоциональное. Никоим образом не жалею и не собираюсь забирать слова обратно", - заявила Луценко.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Верховная Рада в начале вечернего заседания начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Позже несколько десятков народных депутатов, в частности от “Самопомочи” и внефракционных, собрались в президиуме парламента и возле трибуны и пытались блокировать работу. Возле президиума произошла потасовка.

6 октября Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (реинтеграция Донбасса). Немногим позже депутаты поддержали за основу и в целом президентский законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Новым законом предлагается временно ввести особый порядок местного самоуправления на Донбассе через год после вступления в силу данного документа.