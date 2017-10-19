Рада сегодня должна закончить рассмотрение медреформы и направить в КС законопроекты о снятии неприкосновенности (событие завершено)

Сегодня Верховная Рада должна завершить рассмотрение законопроектов относительно проведения медицинской реформы, направить в Конституционный суд проекты законов относительно отмены неприкосновенности народных депутатов и рассмотреть избирательную реформу.

Читайте такжеПрофильные комитеты Рады поддержали законы о медреформе - нардепКак передает корреспондент УНИАН, первым вопросом повестки дня работы парламента предусмотрено правительственный законопроект о государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который сегодня депутаты будут рассматривать уже третий день подряд.

Затем парламент должен рассмотреть соответствующие этому законопроекту изменения в Бюджетный кодекс, а также президентский законопроект о сельской медицины.

Уже после этого Верховная Рада будет рассматривать для включения в повестку дня и направление в Конституционный суд для получения выводов трех законопроектов, касающихся отмены депутатской неприкосновенности, среди которых и внесенный два дня назад президентом.

Затем парламентарии начнут рассматривать законопроект о выборах народных депутатов и законопроект о Избирательный кодекс.

Среди прочего, сегодня также планируется рассмотреть законопроект о жилищно-коммунальные услуги и проекты законов, которые касаются государственной поддержки кинематографии.