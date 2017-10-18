"Россия стала территорией опасности": МИД призывает украинцев не ездить в РФ

Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич призывает украинцев воздерживаться от поездок в Россию, которая стала «территорией опасности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кирилич заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Пользуясь случаем, хотел бы призвать граждан Украины воздержаться от своих намерений посещать Российскую Федерацию, поскольку Россия стала территорией опасности для граждан Украины», - подчеркнул дипломат.

Кроме того, Кирилич выразил убеждение, что дальнейшее дипломатическое давление на Россию даст результат в вопросе освобождения незаконно заключенного в России 19-летнего украинца Павла Гриба.

«Я думаю, что системные и скоординированные действия с правозащитниками, международными институтами все-таки дадут результат (в вопросе освобождения незаконно заключенного в России Гриба - УНИАН), и в этом убежден», - заявил он.

Напомним, сегодня, 18 октября, Октябрьский районный суд Краснодарского края (РФ) продлил арест захваченному в Республике Беларусь 19-летнему украинцу Грибу до 4 января 2018 года.

28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

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Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель, где выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что Европейский суд по правам человека приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. 12 октября украинские медики выехали в Краснодар.

13 октября в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснода