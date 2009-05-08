Модернизация украинской ГТС начнется в 2010 году?

В Министерстве иностранных дел Украине прогнозируют, что модернизация украинской газотранспортной системы (ГТС) начнется в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“Думаю, что со следующего года можно говорить о начале реализации определенных проектов”, - сказал он.

По словам дипломата, в этом году будут решаться организационные вопросы, будут отбираться проекты, состоятся консультации с потенциальными инвесторами, будет проходить процесс создания соответствующей логистической инфраструктуры.

Также К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что в этом вопросе очень важной является инициатива Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно создания на территории Украины регионального представительства Европейского инвестиционного банка.

“Это очень важно, поскольку таким способом мы привлекаем к себе влиятельные инвестиционные европейские институции”, - отметил заместитель главы МИД, напомнив, что Европейский инвестиционный банк планирует принимать участие в модернизации украинской ГТС.