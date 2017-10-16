Победа партии Курца на выборах является хорошей новостью для Украины - посол в Австрии

Однозначная победа на выборах в Австрии 31-летнего министра иностранных дел Себастьяна Курца является хорошей новостью для Украины. Об этом в комментарии LB.ua сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Приход Курца на пост канцлера - это хорошая новость для Украины. Он знает нашу проблематику, неоднократно посещал Украину, в том числе линию разграничения», - сказал дипломат.

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При этом сейчас возникает главный вопрос - с кем Курц будет делать коалицию. «Похоже, что партия Курца устала от большой коалиции с Социал-демократами и видит будущего партнера в правых популистах из Партии Свободы. Если это так, то вопрос будет заключаться в том, как будут распределены министерства. В любом случае, можно исходить из того, что коалиционные переговоры будут продолжаться долго», - считает Щерба.

«Лично я радикальных изменений во внешней политике Австрии не ожидаю. Но для окончательных выводов нужно посмотреть на формирование правительства и его первые шаги», - подчеркнул посол Украины.

Как сообщал УНИАН, консервативная Австрийская народная партия, главой которой является глава МИД страны Себастьян Курц, согласно предварительным подсчетам результатов голосования, лидирует на досрочных парламентских выборах в стране.

Досрочные парламентские выборы проходили в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернулась между действующим главой кабинета министров, председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.