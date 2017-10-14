Порошенко на Житомирщине принимает участие в мероприятиях по случаю Дня защитника Украины

12:38, 14 октября 2017
Политика
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Сегодня в области состоится ряд торжественных мероприятий с участием руководства государства.

фото twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко на Житомирщине принимает участие в мероприятиях по случаю Дня защитника Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, вертолет Порошенко в 11.40 прибыл на расположенный в Житомирском районе военный аэродром “Озерное”.

Сегодня в области состоится ряд торжественных мероприятий с участием руководства государства. В частности, церемония награждения государственными наградами лучших украинских военнослужащих, передачи подразделениям Вооруженных сил Украины систем вооружения и военной техники, которые были произведены или восстановленные на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также демонстрация эпизода тактического учения с боевой стрельбой.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент анонсировал передачу Вооруженным силам очередных 200 единиц вооружения и техники, в том числе 62 танков.

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Новость в сюжете: День защитника Украины 2017
Теги: #Петр Порошенко#Порошенко на Житомирщине#украинская армия#День защитника Украины