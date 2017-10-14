Президент Петр Порошенко на Житомирщине принимает участие в мероприятиях по случаю Дня защитника Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, вертолет Порошенко в 11.40 прибыл на расположенный в Житомирском районе военный аэродром “Озерное”.

Сегодня в области состоится ряд торжественных мероприятий с участием руководства государства. В частности, церемония награждения государственными наградами лучших украинских военнослужащих, передачи подразделениям Вооруженных сил Украины систем вооружения и военной техники, которые были произведены или восстановленные на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также демонстрация эпизода тактического учения с боевой стрельбой.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент анонсировал передачу Вооруженным силам очередных 200 единиц вооружения и техники, в том числе 62 танков.