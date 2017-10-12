Апелляционный суд отменил решение об отстранении начальника полиции охраны Будника

Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского суда Киева об отстранении от должности начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника, подозреваемого во взяточничестве. Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда Киева от 2 октября, которое размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, адвокат Марина Танчук в интересах Будника подавала апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 сентября, согласно которому он был отстранен от должности до 22 октября.

Коллегия судей отметила, что доводы стороны обвинения о наличии существования рисков незаконного влияния на свидетелей в уголовном производстве, уничтожения или сокрытия документов, имеющих доказательственное значение в производстве, и тем самым препятствования уголовному производству, в большей степени основываются на предположениях, что, по мнению коллегии судей, недопустимо.

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Также Апелляционный суд считает, что риски, на которые ссылается следователь, могут быть удовлетворены посредством возложения на подозреваемого отдельных процессуальных обязанностей, а не отстранением от должности.

Как сообщал УНИАН, 22 августа во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тыс. грн полиция задержала Будника и посредника.

По мнению следствия, чиновник через посредника требовал от жителя города Киева передачи ежемесячно неправомерной выгоды в сумме более 80 тыс. грн, кроме официальных платежей, за предоставление услуг по физической охране.

Печерский районный суд города Киева избрал ему и посреднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

28 августа Будника выпустили из киевского следственного изолятора.