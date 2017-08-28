Начальник Департамента охраны Нацполиции Будник вышел из киевского СИЗО

Сегодня начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника, которого подозревают во взяточничестве, выпустили из киевского следственного изолятора.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

«Он вышел из СИЗО сегодня в 15.10», - сообщил Маслак.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины, подозреваемого во взяточничестве, и посреднику в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

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22 августа по подозрению в получении взятки Будника задержали правоохранители.

В частности установлено, что чиновник через посредника требовал от жителя города Киева передачи ежемесячно неправомерной выгоды в сумме более 80 тыс. грн, кроме официальных платежей, за предоставление услуг по физической охране.

Правоохранителя и посредника задержали во время получения взятки в размере 96 тыс. грн.