Начальник Департамента охраны Нацполиции Будник вышел из киевского СИЗО
Сегодня начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника, которого подозревают во взяточничестве, выпустили из киевского следственного изолятора.
Сегодня начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника, которого подозревают во взяточничестве, выпустили из киевского следственного изолятора.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.
«Он вышел из СИЗО сегодня в 15.10», - сообщил Маслак.
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины, подозреваемого во взяточничестве, и посреднику в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.
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22 августа по подозрению в получении взятки Будника задержали правоохранители.
В частности установлено, что чиновник через посредника требовал от жителя города Киева передачи ежемесячно неправомерной выгоды в сумме более 80 тыс. грн, кроме официальных платежей, за предоставление услуг по физической охране.
Правоохранителя и посредника задержали во время получения взятки в размере 96 тыс. грн.