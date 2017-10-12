Глава крупнейшей группы ПАСЕ ушел в отставку

Глава крупнейшей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик ПАСЕ по вопросам Украины Аксель Фишер ушел в отставку.

Об этом член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook.

"Глава крупнейшей группы ПАСЕ - группы Европейской народной партии Аксель Фишер ушел в отставку. Большие перемены в ПАСЕ", - написал Гончаренко.

Читайте такжеПАСЕ утвердила резолюцию об отмене политических санкций против России

Как сообщал УНИАН, депутат от Германии Фишер был одни из авторов резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине", принятой на зимней сессии 25 января 2017 года на сессии ассамблеи.

В резолюции ПАСЕ призвала к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ.