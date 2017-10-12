Принятая резолюция ПАСЕ не гарантирует возвращение России - Кулеба

Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации, еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ.

Об этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба написал на странице в Facebook.

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По его словам, одобрение доклада Николетты, это "удар, а не нокдаун".

"Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возврата нет. Красная линия - январь 2018 г. Все, что будет происходить до этого, это игра, а не результат игры. Вероятность возврата теперь равна вероятности невозврата. Все зависит от большого количества факторов", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что Украина не идет на компромиссы в вопросе возвращения россиян в ПАСЕ. "Хотя нас склоняют. Впервые об этом говорю: две недели я получаю вопросы от посланцев - какова ваша цена за возвращение России в ПАСЕ? Я отвечаю: выполнение резолюций ПАСЕ. Именно это украинские депутаты протолкнули в доклад Николетты. Эта правка принята вопреки оппонентам", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации. Как сообщается на сайте Ассамблеи, за соответствующее решение проголосовали 90 членов ПАСЕ, против - 7, воздержалось - 16.

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Напомним, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до возобновления полномочий ее делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи сэр Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы хочет, чтобы возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал Совета Европы было возможным только после деоккупации Крыма и Донбасса.