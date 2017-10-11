Украинская делегация в ПАСЕ хочет, чтобы РФ вернулась в Совет Европы только после деоккупации Крыма и Донбасса

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы хочет, чтобы возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал Совета Европы было возможным только после деоккупации Крыма и Донбасса. Об этом член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко сказал в эфире телеканала "112-Украина" во время включения из Страсбурга.

"Только что завершились важные дебаты по саммиту Совета Европы, через который, есть такие опасения, хотят вернуть российскую делегацию с полным объемом полномочий. Хочу сообщить, что украинская делегация подготовила поправки коллективно, которые я имел честь представлять, и одна из них очень важная - мы смогли провести, что все это может произойти только на основе резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказал Гончаренко.

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При этом он отметил, что предложенные поправки должны предусматривать "необходимость деоккупации Крыма и Донбасса", а также освобождение политических заключенных и все вопросы, которые беспокоят Украину и украинцев.

Как сообщал УНИАН, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до возобновления полномочий ее делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи сэр Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.