Выступление Порошенко в ПАСЕ (видео)
13:17, 11 октября 2017Политика
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Украинский лидер начал выступать на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Президент Украины Петр Порошенко начал выступление на осенней сессии ПАСЕ.
Президент начал выступление с поздравления Стеллы Кириакидес с избранием на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Помимо выступления на пленарном заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, у президента запланирована встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Также Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, где размещена штаб-квартира Совета Европы.
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Новость в сюжете: Украина на осенней сессии ПАСЕ