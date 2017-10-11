Выступление Порошенко в ПАСЕ (видео)

Президент Украины Петр Порошенко начал выступление на осенней сессии ПАСЕ.

Президент начал выступление с поздравления Стеллы Кириакидес с избранием на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Помимо выступления на пленарном заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, у президента запланирована встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Также Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, где размещена штаб-квартира Совета Европы.