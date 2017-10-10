Глава МИД Венгрии пригрозил санкциями ЕС против Украины из-за закона об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского союза против Украины, передает Радио Свобода.

Выступая в Будапеште, он заявил, что судьба зарубежных венгров не является предметом торга для Венгрии, и из-за этого Украина должна отозвать свой закон об образовании, который, по мнению политика, уменьшает права нацменьшинств.

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«Мы будем бороться до последнего за отзыв Украиной этого закона... В этом деле не может быть компромисса», – подчеркнул руководитель МИД Венгрии.

Он снова утверждал, что этот закон нарушил Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за того, что соглашение предусматривает укрепление прав нацменьшинств, считает Сиярто, Венгрия инициирует на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 16 октября процедуру пересмотра этого соглашения.

Для этого нужно созвать Совет по вопросам ассоциации, пояснил министр, добавив, что Венгрия выступит с инициативой поставить этот вопрос на повестку дня этого органа. Он, однако, отметил, что для его принятия требуется квалифицированное большинство.

По словам министра, если Украина не предпримет необходимых мер, в силу могут вступить штрафные санкции ЕС, которые затронут сферу торговли, ведь условия ассоциации содержат договоренность о свободной торговле, которое открывает перед Украиной европейские рынки.

Из-за того, вел дальше Сіярто, если будет признано, что Украина нарушила основные принципы соглашении об ассоциации с ЕС, то следствием этого может стать введения торговых и экономических санкций.

Министр сообщил, что на встрече в украинском Закарпатье, в Ужгороде, 9 октября представители венгерского меньшинства, делегаты от общественных организаций, духовенство и педагоги просили венгерские власти не отступать от занятой позиции. И поэтому решить эту проблему, по мнению Сиярто, может только отзыв закона об образовании.

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Он назвал «циничной сказкой» аргумент о необходимости принятия такого закона вследствие незнания закарпатскими венграми украинского языка и подчеркнул, что его страна будет опровергать такие объяснения на всех международных форумах. Министр добавил, что, по его мнению, нет ничего общего между обучением на родном (венгерском – ред.) языком и знанием украинского языка. Улучшить знания украинского возможно, и получая образование на венгерском языке, считает политик.

Петер Сиярто подтвердил намерение согласовать точки зрения с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который приедет в Будапешт 12 октября, однако предупредил, что путь в Европу для Украины лежит через Венгрию не только в географическом смысле.