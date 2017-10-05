Рада рассматривает законопроекты по Донбассу (онлайн)

Верховная Рада начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, это три законопроекта: президентский и два депутатских - №7163, 7163-1, 7163-2, соответственно.

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Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", другого - депутаты от ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163), в частности, предусматривает, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Донбасса является нелегитимной и не создает для нее никаких территориальных прав.

Кроме того, согласно документу, Кабинет министров должен обобщить правовую позицию и сформировать консолидированную претензию Украины к Российской Федерации относительно реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию.

Согласно закону, деятельность вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

Кроме того, в документе отмечается, что Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других воинских формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Целью государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях является, в частности, освобождение этих территорий и восстановление конституционного порядка на них; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии.

Руководство силами и средствами для отпора вооруженной агрессии РФ на Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.