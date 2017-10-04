Комитет ВР по нацбезопасности сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса.

Об этом заявил секретарь комитета, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас два больших блока вопросов: первый - Калиновка и второй - это вопрос, который называется обобщенно «реинтеграция Донбасса». Сегодня комитет рассмотрит законопроект президента Украины о восстановлении суверенитета и территориальной целостности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В 14.30 начинается заседание, приходите, всё увидите», - сказал он.

«В сессионном зале, я думаю, будет докладывать по нему секретарь СНБО Александр Турчинов, на комитете, если Администрация президента не делегирует человека, докладывать по нему буду я», - добавил Винник.

Как сообщал УНИАН, накануне председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявила, что президент должен зарегистрировать в парламенте законопроект о реинтеграции Донбасса 4 октября, а рассматриваться в сессионном зале он может уже в четверг, 5 октября.

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2 октября представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент 5 октября.

При этом она подчеркнула, что не стоит называть этот законопроект законопроектом о реинтеграции Донбасса.

“Мы называем его рабочим названием — стратегия по восстановлению территориальной целостности Украины, освобождение Донбасса”, - подчеркнула она.

Луценко сообщила, что в законопроекте определены действия на Донбассе не как АТО, а “самооборона государства, что дает возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок до тех пор, пока и самооборона будет происходить”.

По ее словам, законопроектом также предполагается предоставить президенту через рассмотрение ВР полномочия вводить войска, возможность введения чрезвычайного положения, военного положения”.

В то же время представитель президента отказалась сообщить, как в законопроекте выписан вопрос введения миротворческой миссии.