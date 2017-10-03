Законопроект о реинтеграции Донбасса нардепы могут рассмотреть уже в четверг

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко отмечает, что президент должен зарегистрировать в парламенте законопроект о реинтеграции Донбасса завтра, а рассматриваться в сессионном зале он может уже в четверг, 5 октября.

Читайте такжеОпубликована одна из версий законопроекта о реинтеграции Донбасса (документ)Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о заседании с участием ее комитета, Комитета по вопросам евроинтеграции, а также представителей других органов, в том числе и заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева.

"Как четко было сказано, уже завтра президент должен зарегистрировать законопроект", - сказала депутат и добавила, что об этом сообщил Елисеев.

На вопрос о том, когда парламент может голосовать за законопроект, Гопко отметила, что, если законопроект будет определен как приоритетный и внеочередной, то, возможно, уже в среду его будут обсуждать на заседаниях комитетов ВР.

В то же время на уточнение, возможно ли голосование за него в сессионном зале уже в четверг, председатель комитета сказала: "Я думаю, что голосование в четверг может быть за него. И это один из вариантов".

Как сообщал УНИАН, 2 октября представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса будут внесены в парламент в четверг, 5 октября, и будет попытка включить его в повестку дня сессии.