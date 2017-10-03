Депутаты будут работать без перерыва и пока не завершат рассмотрение пенсионной реформы

13:42, 03 октября 2017
Политика
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За такое решение в парламенте проголосовали 227 нардепов.

Депутаты будут работать на вечернем заседании до завершения рассмотрения пенсионной реформы / фото УНИАН

Народные депутаты решили работать без перерыва и до завершения рассмотрения пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия работать сегодня без перерыва с 14.00 до 16.00, и работать на вечернем заседании до завершения рассмотрения пенсионной реформы.

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За такое решение проголосовали 227 народных депутатов из 355, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН ранее, министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что даже при условии проведения пенсионной реформы Кабмина в ближайшие пять лет не удастся выйти на бездефицитную пенсионную систему.

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Новость в сюжете: Пенсионная реформа в Украине
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