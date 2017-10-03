"Удар в спину двум государствам": Венгрия и Румыния будут совместно выступать против украинского закона об образовании

Как сказал венгерский министр после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже, Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами", передает Радио Свобода.

Сийярто также отметил, что, как он считает, закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. Из-за этого, сказал министр, он рассматривает принятие украинского закона как "удар в спину" двум государствам.

В то же время министр видит "серьезную угрозу" в том, что на рассмотрение украинских парламентариев попали также законопроекты о языке и гражданстве.

Читайте такжеЛатвия поддержала Украину в скандале с языковой статьей закона об образовании

Глава МИД Венгрии вновь напомнил: Венгрия много раз обращалась к украинской власти, чтобы Киев не принимал этого закона, но это было сделано, несмотря на заявления Будапешта, что новый законодательный акт, как убежден министр, нарушает права нацменьшинств в Украине.

В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, и из-за этого также Венгрия и Румыния выступают вместе, заявил Сийярто.

По его мнению, если Верховная Рада законодательно примет предложения, предложенные парламентской комиссией по вопросам культуры, культурно-образовательные возможности венгерского и румынского меньшинств будут значительно сужены, а против этого Венгрия и Румыния будут бороться совместно, заявил Сийярто.

На прошлой неделе в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы по Стамбульской конвенции, депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, чтобы выслушать разъяснения относительно языковой статьи закона Украины "Об образовании", сообщала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на согласительном совете руководителей фракций. Она призвала депутатов использовать все возможные международные площадки для разъяснения представителям иностранных государств положений закона "Об образовании".

Этот закон вызвал резкую критическую реакцию в Венгрии, Румынии, Польши, а также критические замечания в Болгарии и Греции. Резко против него высказались в России. К Петру Порошенко с просьбой не подписывать законопроект обратился председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль и общественно-культурные организации закарпатских венгров.