Языковий скандал: Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии

Министр иностранных дел Павел Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за реакции этой страны на новый украинский закон об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter. «Вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Л.В.Непоп в связи с реакцией венгерской стороны на новый Закон Украины «Об образовании», - заявил Климкин.

«Позиция Украины относительно отношений с Венгрией неизменна - мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 сентября, вступил в силу новый закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы.

Статьей 7 Закона определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.

Порошенко поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Украина 28 сентября направляет новый закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.