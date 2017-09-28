Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании и не о чем дискутировать - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская власть не могла не усилить роль украинского языка в образовании и не о чем дискутировать. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с работниками образования сегодня в Киеве.

«Хотел бы остановиться на седьмой статье закона, которая вызвала не только внутренний, но и очень широкий международный резонанс», - сказал он.

По его словам, в последние годы в Украине осторожно, но уверенно внедряется курс на наполнение реальным содержанием государственного статуса украинского языка.

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«Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем здесь дискутировать? Ребенок, который заканчивает украинскую школу, должен владеть украинским языком. И конечно, важно, чтобы вы, уважаемые учителя, престиж языка повышали не только на уроках, но и в общении с детьми на переменах и в воспитательном процессе. Чтобы дети видели, что украинский для вас это не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине вступил в силу закон "Об образовании", подписанный президентом Петром Порошенко 25 сентября. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

В частности законом вводится 12-летнее среднее образование.

Кроме того, документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В свою очередь в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.