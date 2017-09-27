Адвокат Януковича просил у суда деньги для своей поездки к подзащитному

Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, отклонил ходатайство адвоката Максима Герасько о перерыве в судебном заседании для проведения встречи с его подзащитным.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат заявил, что хочет поехать к Януковичу для "согласования с ним правовой позиции".

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Также защитник просил, чтобы суд распорядился выделить ему средства на поездку. Прокуроры заявили, что Герасько может поехать к своему клиенту в свое свободное время.

Как пишет Украинская правда, адвокат жаловался, что прокуратура не предоставила ему номера телефона или адреса электронной почты Януковича, поэтому он не смог с ним согласовать позицию защиты.

По словам Герасько, в адвокатском объединении "AVER LEX", которое консультирует экс-президента, ему сообщили фактический адрес Януковича.

"Мне сообщили фактический адрес моего клиента. Это мой долг поехать и встретиться с моим клиентом. Прошу суд не рассматривать дело, пока я не согласую правовую позицию со своим клиентом. Прошу обеспечить финансирование для моей поездки в Ростов-на-Дону", - отметил Герасько.

Как отмечает корреспондент УНИАН, в результате суд отклонил ходатайство защиты. Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что в Герасько было достаточно времени с 18 августа, чтобы съездить к клиенту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, продолжилось заседание Оболонского районного суда Киева по рассмотрению дела о государственной измене экс-президента Януковича.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Экс-президента судят заочно.