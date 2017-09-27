Минобразования прокомментировало истерическое заявление Госдумы по украинскому закону об образовании

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что у Российской Федерации «абсолютно странные реакции» по поводу того, как развивается Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом.

Отвечая на вопрос о принятии Госдумой РФ заявления с осуждением принятия Украиной закона «Об образовании», Гриневич отметила, что «у Российской Федерации вообще разные, абсолютно странные реакции и позиции относительно того, как развивается государство Украина».

«Мы не можем ориентироваться на позицию государства-агрессора. Для нас самое главное - это защита интересов украинских граждан, независимо от их национального происхождения», - сказала министр.

Она отметила, что дети, которые полностью обучаются на языках меньшинств в течение получения полного общего среднего образования, имеют потом значительно более низкую успеваемость во время прохождения ВНО.

В результате, пояснила министр, такие дети имеют ограниченный доступ к высшему образованию.

«Это также не позволяет им полноценно интегрироваться в украинское общество, занимать соответствующие должности на государственной службе, в органах местного самоуправления. Расширяя возможности изучения украинского языка и употребления его для изучения предметов, расширяем возможности украинских детей», - сказала Гриневич.

Читайте такжеЗаключение Венецианской комиссии по закону об образовании ожидается к концу осени – Гриневич

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, Госдума РФ приняла заявление, в котором отмечается, что новый украинский закон «Об образовании» противоречит Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который гарантировал территориальную целостность Украины, а также является актом «этноцида русского народа».

Справка УНИАН. 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лица, которые принадлежат к коренным народам, нацменьшинствам Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

МИД ряда стран, в том числе Румынии, выразили обеспокоенность по поводу норм закона о языке обучения представителей нацменьшинств в Украине.