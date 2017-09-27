В Госдуме РФ усмотрели в украинском законе об образовании "этноцид русского народа"

В Государственной Думе Российской Федерации заявили, что принятый украинским парламентом закон «Об образовании» противоречит договору о «дружбе» Украины и России, а также является актом «этноцида русского народа». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие заявление приняла сегодня Госдума РФ.

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«Решение украинской власти нарушает Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, согласно которому стороны обязаны «содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации, подготовки педагогических кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях, оказывать в этих целях равноценную государственную поддержку», - говорится в документе.

В Госдуме подчеркнули, что «подписанный президентом Украины закон «Об образовании» станет актом этноцида русского народа в Украине».

В заявлении отмечается, что законом предполагается, что с 2020 года система образования станет полностью украиноязычной, что «приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств».

В Госдуме предложили объединить усилия всех парламентских сил в целях защиты коренных народов и национальных меньшинств Украины «от принудительной ассимиляции и насаждения каких-либо форм дискриминации».

Депутаты Госдумы выражают «солидарность с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии, а также части жителей самой Украины» относительно данного закона и призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, «предпринять шаги» для его осуждения.

Также депутаты призывают «к принятию совместных мер по восстановлению нарушенных прав и защите от дискриминации граждан Украины, являющихся представителями коренных народов и национальных меньшинств, неукоснительному соблюдению на территории Украины международных правовых актов Организации Объединенных Наций и Совета Европы, касающихся обеспечения фундаментального права на пользование родным языком».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ЛДНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Министерство иностранных дел Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами этого закона относительно языка обучения представителей национальных меньшинств. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании. При этом Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.