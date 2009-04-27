Милиция закрыла дело о гибели народного депутата Сироты

20:48, 27 апреля 2009
Политика
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Оба водителя погибли

Следственное управление Главного управления МВД Украины в Киевской области закрыло уголовное дело, возбужденное по факту гибели в дорожно-транспортном происшествии народного депутата Михаила Сироти.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киевской области.

Как отметил собеседник агентства, уголовное дело закрыто из-за того, что оба водителя (М.Сирота и водитель авто, с которым столкнулась его “Тойота Камри”), которые был виновны в ДТП, погибли.

Как сообщал УНИАН, М.Сирота погиб 25 августа 2008 года в ДТП в Киевской области. Авария произошла на автодороге Киев-Одесса. Автомобиль, которым управлял М.Сирота, столкнулся из “Деу Ланос”.

Следственным отделом ГУ МВД Украины в Киевской области было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб народный депутат М.Сирота. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Криминального кодекса Украины.

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