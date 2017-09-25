В оккупированном Крыму 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести - ООН

В Организации Объединенных Наций отмечают, что в оккупированном Россией Крыму 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом говорится в тематическом докладе "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

В частности, в докладе напоминается, что "первый зафиксированный случай насильственного исчезновения в Крыму имел место 3 марта, менее чем через неделю после установления пророссийского правительства в Крыму 27 февраля".

"С того времени пропали без вести десятки людей, преимущественно в 2014 году. Большинство жертв были освобождены похитителями через несколько часов или несколько дней, однако местонахождение некоторых похищенных до сих пор неизвестна", - говорится в докладе.

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При этом уточняется, что наибольшее количество насильственных исчезновений было зафиксировано в марте 2014 года, когда в Крыму было похищено как минимум 21 человека.

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"Среди похищенных были проукраинские активисты и сторонники Майдана, журналисты, крымские татары, бывшие и действующие украинские военнослужащие. Они держались без права общения и переписки и часто подвергались физическому и психологическому насилию со стороны вооруженных лиц, предположительно принадлежащих к крымской самообороны и одной из групп «казаков». Большинство жертв были освобождены через несколько часов или несколько дней незаконного содержания под стражей, во время которого они не имели никаких контактов с родственниками и адвокатами", - заявляют в ООН.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека документально зафиксировали 10 случаев, где исчезнувшие лица до сих пор считаются пропавшими без вести. Это шестеро крымских татар, три этнических украинца и одно лицо смешанного (русско-татарский) этнического происхождения; все – мужчины. Семеро исчезли в 2014 году, двое – в 2015 году, один – в 2016 году", - отмечается в докладе.

Отдельно сказано, что 1 октября 2014 года самопровозглашенный "глава Крыма" решил создать «контактную группу» по вопросам исчезновений и других инцидентов с участием крымских татар.

"Группа провела первое заседание 14 октября 2014 года с участием представителей следственных органов и родственников пяти пропавших без вести крымских татар, но добилась лишь незначительных результатов, в частности провела обмен информацией и приняла решение о передаче расследуемых дел в центральный Следственный департамент Российской Федерации", - утверждается в докладе.

"По состоянию на 12 сентября из десяти дел в отношении вышеупомянутых лиц, пропавших без вести, уголовное расследование продолжается только в одной. Следствие по шести делам приостановлено из-за невозможности установить подозреваемых, а в трех делах никаких следственных действий не проводилось, потому что о пропаже, как утверждается, никто не заявлял", - заявляют в ООН.

"В пяти случаях свидетелями был поднят вопрос о возможной причастности государственных субъектов, потому что свидетели видели, что жертв похитили мужчины, одетые в форму, которую связывают с силами безопасности или крымской самообороной. Среди обстоятельств, которые могут свидетельствовать о политических мотивах остальных пяти случаев, - характеристика жертв, которые были проукраинскими активистами или имели связи с Меджлисом", - сказано в докладе.

Как сообщал УНИАН, в докладе ООН также призвала Россию возобновить применение украинских законов в оккупированном Крыму.