За время оккупации Крыма сотни заключенных до 2014 года перевели в российские тюрьмы – ООН

В Организации Объединенных Наций заявляют, что за время оккупации Крыма сотни заключенных до 2014 года были переведены в исправительные учреждения в Российской Федерации.

Об этом говорится в тематическом докладе "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"Согласно данным министерства юстиции Украины, на 20 марта 2014 года в едином следственном изоляторе Крыму, в Симферополе, содержались 1086 человек, 1353 осужденных отбывали сроки наказания в колонии строгого режима в Симферополе, 789 осужденных - в колонии общего режима в Керчи и 67 осужденных - в исправительном центре в Керчи", - говорится в докладе.

"После оккупации Крыма все четыре учреждения были включены в состав пенитенциарной системы Российской Федерации. Это привело к переводу сотен человек, содержавшихся под стражей в Крыму, в исправительные учреждения, расположенные в Российской Федерации", - заявили в ООН.

В связи с этим, сообщается, что "после того, как Российская Федерация взяла Крым под свой контроль, местные суды прекратили все текущие апелляционные разбирательства по украинскому законодательству, чем нарушили права на гарантии справедливого судебного разбирательства".

"Украинская уголовное законодательство было отменено, а приговоры по отбыванию наказания в тюремном заключении были переквалифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, иногда в ущерб задержанным", - заявляют в ООН.

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"Лица, ранее содержавшиеся под стражей в Крыму, жаловались в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на переполненность, которая, согласно ст. 3 Европейской конвенции по правам человека, может быть приравнена к обращению, унижающему достоинство. В Симферопольском следственном изоляторе, максимальная вместимость которого - 817 человек, в марте 2014 находилось 1066 человек, в декабре 2015 года - 1532 человек, и похожий уровень переполненности сохранился в 2016 году ", - говорится в докладе.

Также подчеркивается, что ключевым фактором перевода из Крыма в Российскую Федерацию значительного числа контингента заключенных было отсутствие в Крыму специализированных исправительных учреждений.

"Это привело к переводу несовершеннолетних правонарушителей, лиц, осужденных к пожизненному заключению, и заключенных, страдающих серьезными физическими и психическими заболеваниями. Кроме того, поскольку в Крыму нет женских тюрем, то за период с 18 марта 2014 года по 15 июня 2016 240 задержанных женщин, осужденных крымскими судами, были переведены для отбывания срока наказания в Российской Федерации", - отмечается в докладе.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что международное гуманитарное право строго запрещает принудительное перемещение по любым мотивам лиц, находящихся под защитой, в том числе и тех, которые содержатся под стражей, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства. В связи с этим навязывание гражданства Российской Федерации жителям оккупированной территории не изменяет их статуса как лиц, находящихся под защитой ", - говорится в докладе.