Пострадавший от покушения "министр ДНР" Тимофеев хотел занять "трон" Захарченко – МВД

Так называемый министр доходов и сборов «ДНР» Александр Тимофеев, на которого сегодня утром было совершено покушение, проводил кулуарные переговоры с кураторами Кремля, относительно стремлений занять "трон" главаря террористов "ДНР" Захарченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его мнению, вероятнее всего речь идет о попытке ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки «ДНР», то есть, со стороны самого Захарченко, который и приказал убить Тимофеева.

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«Впрочем, не исключено, что это может быть и запущенный российскими спецслужбами очередной "бешеный лифт", в рамках спецопераций ГРУ-ФСБ по зачистке главарей террористических группировок "ЛДНР", как прямых свидетелей преступлений РФ в Украине», – говорит Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, информационные ресурсы боевиков утром сообщили, что в оккупированном Донецке в результате взрыва, устроенного с целью покушения на так называемого " министра доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева, пострадали восемь человек. Сам Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии.