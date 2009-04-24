Минюст: обжаловать возвращение Пискуна может только Ющенко

Решение Окружного административного суда города Киева о восстановлении Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора в апелляционном порядке может обжаловать только Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

«Поскольку стороной по этому делу был Президент, то решение по этому поводу относительно обжалования решения окружного административного суда должен принять Президент», - сказал Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, Окружной апелляционный административный суд города Киева признал незаконным Указ Президента Украины от 24 мая в 2007 г. №469/2007 “О признании утратившим силу Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357”. Указом от 26 апреля 2007 года С.ПИСКУН был восстановлен в должности генерального прокурора Украины.

26 апреля 2007 года Президент восстановил С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора во исполнение решения Шевченковского райсуда Киева.

В то же время, 24 мая 2007 года В.ЮЩЕНКО подписал Указ №469/2007 “О признании утратившим силу Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357”. Как говорится в документе, “с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности и в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности» признать утратившим силу Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357 «Вопрос С.ПИСКУНА».

С.ПИСКУН обжаловал этот указ.