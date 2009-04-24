11 мая регионалы примут решение о коалиции ПРиБЮТ?

Украинские политологи считают достаточно реальными шансы по созданию коалиции между БЮТ и Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции украинских политологов и экспертов.

В частности, как отметил президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ , на данный момент ведутся очень активные переговоры по созданию коалиции с участием Партии регионов.

По его словам, в соответствии с имеющейся у него информацией, в переговорах между БЮТ и Партией регионов есть достаточно серьезный прогресс в согласовании проекта новой Конституции и форматировании нового правительства.

«Создание такой коалиции, оно является довольно реальным фактом и оно может состояться, если оценить, 50 на 50», - сказал он.

В свою очередь директор политико-правовых программ Центра экономических и политических исследований им.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что в первую очередь необходимо дать ответ, с какой целью будет создаваться новая коалиция. Одно дело, по его словам, когда такая коалиция будет создаваться для осуществления совместных действий по преодоление кризиса и переформатированию правительства. При этом, по словам Ю.ЯКИМЕНКО, с электоральной точки зрения это будет не совсем выигрышный вариант, поскольку может затянуться конфликт с назначением членов правительства. Другое дело, добавил он, если эта коалиция будет носить стратегический характер и предусматривать четкую договоренность между кандидатами в Президенты, что один становится Президентом, а второй – премьер-министром.

«Тогда уже после выборов формируется готовая премьерско-президентская коалиция, в которой каждая из сторон будет иметь блокирующий пакет», - сказал он. При этом Ю.ЯКИМЕНКО добавил, что если коалиция между БЮТ и Партией регионов будет создана именно на таких условиях и будет иметь долгосрочные договоренности, то это может выступить определенным стабилизатором ситуации в Украине.

Кроме того, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что по неофициальной информации, на 11 мая в Партии регионов запланировано проведение большого совещания по возможным договоренностям с БЮТ по созданию коалиции. Он заметил, что осуществление общих действий между БЮТ и Партией регионов в условиях кризиса будет иметь смысл, однако «договориться будет не очень просто». В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что одним из пунктов переговоров между БЮТ и Партией регионов, по неофициальной информации, является мораторий на проведение парламентских выборов в течение пяти лет. Политолог отметил, что если такая договоренность действительно будет достигнута, то Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начнет активно действовать и возобновит тему роспуска Верховной Рады, поскольку увидит угрозу своим интересам.