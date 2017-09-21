В Житомире на внеочередной сессии горсовета рассмотрят ситуацию с выплатой зарплаты медикам

В Житомире 26 сентября на внеочередной сессии горсовета планируют рассмотреть проблемную ситуацию с выплатой зарплаты медикам города. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, двадцать шестая внеочередная сессия Житомирского городского совета седьмого созыва должно состояться 26 сентября.

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На рассмотрение рады внесен вопрос “О ситуации по выплате заработной платы работникам учреждений здравоохранения города Житомира в связи с недостаточным объемом утвержденной медицинской субвенции на 2017 год».

Также сегодня в разговоре с журналистами Житомирский городской голова Сергей Сухомлин , комментируя сегодняшнюю акцию медиков, отметил, что власть города принимает и будет принимать все меры, чтобы решить зарплатные проблемы медицинских работников города. Именно для этого 26 сентября и проведут внеочередную сессию. Также Сухомлин сообщил, что “сейчас готовится иск против Министерства здравоохранения за невыплату зарплаты медикам Житомира”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Житомирскую городскую раду пикетировали медики, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты. Также медработники перекрыли одну из главных улиц города.

Организаторы акции выразили свои требования к властям города. Мэр Житомира Сергей Сухомлин встретился с пикетчиками и отметил, что поддерживает медицинских работников города и вместе с ними требует выплаты задолженной им зарплаты. Также Сухомлин планирует обратиться к Министерству здравоохранения и Министерства финансов относительно выплаты задолженной зарплаты житомирским медработникам.