Миротворческая миссия должна размещаться на всей территории Донбасса - глава МИД Германии

01:15, 21 сентября 2017
Политика
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Главное внимание собеседники уделили мобилизации совместных усилий с целью урегулирования российско-украинского конфликта.

Климкин встретился с Габриэлем / фото mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим немецким коллегой Зігмаром Габриэлем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-слудба МИД Украины.

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Как отметили в ведомстве, основное внимание собеседники уделили мобилизации совместных усилий с целью урегулирования российско-украинского конфликта, обеспечение соблюдения Россией Минских договоренностей, а также продвижению инициативы Украины относительно развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе.

"Габриэль подчеркнул, что мандат такой операции не должно ограничиваться защитой членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и должен включать в себя всю территорию оккупированного Донбасса", - говорится в сообщении МИД.

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Теги: #МИД Германии#миротворцы ООН на Донбассе#миротворческая миссия ООН