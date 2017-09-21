Миротворческая миссия должна размещаться на всей территории Донбасса - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим немецким коллегой Зігмаром Габриэлем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-слудба МИД Украины.

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Как отметили в ведомстве, основное внимание собеседники уделили мобилизации совместных усилий с целью урегулирования российско-украинского конфликта, обеспечение соблюдения Россией Минских договоренностей, а также продвижению инициативы Украины относительно развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе.

"Габриэль подчеркнул, что мандат такой операции не должно ограничиваться защитой членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и должен включать в себя всю территорию оккупированного Донбасса", - говорится в сообщении МИД.