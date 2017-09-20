Луценко обвинил НАБУ в незаконной прослушке 140 чиновников

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудники НАБУ незаконно прослушивали более 140 чиновников, пишет Еспресо.TV.

По словам генпрокурора, прослушивались люди из охраны президента и другие чиновники.

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"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", - сказал Луценко, добавив, что уже доложил об этом руководителю НАБУ. Результаты в этом деле ожидают через несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН ранее, в ближайшие дни Генеральная прокуратура Украины объявит о спецконфискации еще 200 млн долл. средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время заседания парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, которое проходит в Днепре.

«Через день мы объявим о спецконфіскацію еще 200 млн долл. денег Януковича, через месяц объявим еще. Мы постоянно работаем, чтобы вернуть Украине украденные Януковичем деньги», - сказал он.