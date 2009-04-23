Томенко считает неадекватными финансовые аппетиты Павленко

Заместитель председателя Верховной Рады, заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Николай ТОМЕНКО считает неубедительным предложение об увеличении финансирования реконструкции НСК “Олимпийский”.

Как сообщает пресс-служба вице-спикера, об этом он заявил, комментируя инициативу Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, которое предлагает увеличить сумму финансирования из государственного бюджета до 2,8 млрд. грн.

“Очевидно, что очередной поднятие финансирования, которое предлагает министерство до 2,8 млрд. грн., имеет признаки неадекватности”, - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, таким образом, НСК “Олимпийский” будет одним из самых дорогих в мире. При этом он добавил, что сумма в 2,8 млрд. грн., которую предлагается выделить на реконструкцию НСК “Олимпийский” больше суммы, потраченной на строительство двух стадионов в Донецке и Днепропетровске. “И здесь довольно трудно будет найти аргументы, что в этом случае нет признаков непрофессионализма и коррупции”, - сказал он.

Комментируя инициативу фракции Партии регионов о создании в ВР Временной следственной комиссии, которая будет изучать вопрос целевого использования средств на реконструкцию стадиона, Н.ТОМЕНКО отметил, что есть все основания для создания такой комиссии. “Я убежден, что ВСК в парламенте будет создана”, - сказал он. При этом вице-спикер отметил, что чиновникам нужно заниматься “не выбиванием денег из госбюджета, а своевременно выплачивать заработную плату работникам НСК “Олимпийский”. Он сослался на публикации в средствах массовой информации, согласно которым работники “Олимпийского” с января не получают надлежащие им средства.