Украина отреагировала на визит немецких политиков в оккупированный Крым

16:11, 23 апреля 2016
Политика
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Украина направила ноту протеста МИД Германии из-за несогласованного с Киевом визита во временно оккупированный Россией Крым председателя молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера и евродепутата от этой партии Маркуса Претцеля.

Германия / adelante.biz.ua

Об сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"Направили ноту протеста в МИД ФРГ из-за нелегального визита в Крым немецких политиков", - написал Мельник.

Он также отметил, что депутатам грозит запрет на въезд в Украину.

"Нелегальный въезд в Крым – это не тривиальное дело, это серьезное преступление", - подчеркнул посол.

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Как сообщалось, целью поездки в Крым Фронмайера и Претцеля было участие в организованном оккупационными властями Крыма "Ялтинском международном экономическом форуме". По данным СМИ, форум также посетили, в частности, депутат Европарламента Яромир Количек из Чехии, австрийские депутаты Аксель Кассеггер и Барбара Розенкранц и итальянский депутат Стефано Вальдегамбери.

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