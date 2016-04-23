Украина отреагировала на визит немецких политиков в оккупированный Крым

Об сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"Направили ноту протеста в МИД ФРГ из-за нелегального визита в Крым немецких политиков", - написал Мельник.

Он также отметил, что депутатам грозит запрет на въезд в Украину.

Направили ноту протесту до МЗС ФРН із-за нелегального візиту до Криму GER політиків: #embinterview@DerSPIEGELpic.twitter.com/vSj0vqUdLU — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 23, 2016

"Нелегальный въезд в Крым – это не тривиальное дело, это серьезное преступление", - подчеркнул посол.

Читайте такжеМэр Ниццы собрался с "дружеским визитом" в оккупированную Ялту

Как сообщалось, целью поездки в Крым Фронмайера и Претцеля было участие в организованном оккупационными властями Крыма "Ялтинском международном экономическом форуме". По данным СМИ, форум также посетили, в частности, депутат Европарламента Яромир Количек из Чехии, австрийские депутаты Аксель Кассеггер и Барбара Розенкранц и итальянский депутат Стефано Вальдегамбери.