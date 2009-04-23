Ющенко поймали на слове - на оговорке «по Фрейду»

Заявление Виктора ЮЩЕНКО об участии в президентской кампании и объявление “завещания” свидетельствуют о неопределенности в своем политическом будущем.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Владимир ФЕСЕНКО, комментируя, в частности, заявления Президента Украины В.ЮЩЕНКО о намерении во второй раз баллотироваться на пост главы государства и добиться воплощения своих конституционных инициатив.

“Думаю, что Президент сам для себя не определился со своим политическим будущим. Он пытается делать хороший вид при не совсем хорошей ситуации. Он говорит, что будет участвовать в президентской кампании, но в то же время использует очень показательный, даже несколько “фрейдистский” термин, как “завещание”. Но о “завещании” люди говорят тогда, когда они уходят – в данном случае из политической жизни”, - сказал В.ФЕСЕНКО, добавив, что “если ЮЩЕНКО уже думает о завещании, то это является признаком того, что он трезво оценивает свои шансы на “победу” на президентских выборах”.

Относительно предложенных главой государства политических реформ, то, по мнению эксперта, их абсолютное большинство не имеет перспектив для реализации, учитывая небольшой срок президентства, который остался у В.ЮЩЕНКО.

“Возможно, это была последняя попытка завоевать доверие избирателей, но, считаю, шансы уже потеряны. Поздно он начал демонстрировать такую активность. Сейчас обещать реконструировать страну, когда до окончания президентского срока осталось меньше года, - думаю, что поздно”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 апреля, на пресс-конференции по поводу целей, заданий и перспектив проведения в государстве конституционной реформы В.ЮЩЕНКО заявил: “Я откровенно хочу сказать. Это как мое политическое завещание – если мы не сделаем демократическую европейскую активную Конституцию, которая сформирует противовесы власти, мы получим колоссальные риски по прохождению демократического процесса”.

В то же время на вопрос журналистов, не означают ли его слова о политическом завещании то, что он не будет участвовать в следующих президентских выборах, В.ЮЩЕНКО ответил: “Иду. Это так ясно, очевидно”.