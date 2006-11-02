Ющенко ”эмоционально” поговорил с нашеукраинцами

Второй этап съезда партии «Народный Союз Наша Украина» состоится 11 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, это подтвердил журналистам председатель Совета НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ после завершения встречи представителей фракции «Наша Украина» с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

При этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ уклонился от ответа на уточняющий вопрос, будет ли присутствовать на этом съезде Президент и предлагалось ли ему прибыть на съезд.

Говоря непосредственно о содержании встречи с Президентом Украины, он сообщил, что около месяца назад фракция обратилась к В.ЮЩЕНКО с соответствующим предложением, в частности, для рассмотрения вопросов позиционирования фракции, проекта госбюджета, законопроекта о Кабинете министров, вступления Украины в ВТО, евроинтеграции.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, встреча и обсуждение были «очень откровенными, часто эмоциональными». При этом депутаты высказывали свою позицию, а Президент – свою.

Кроме того, сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, на встрече был обсужден вопрос проведения съезда, поскольку, как известно, В.ЮЩЕНКО остается почетным председателем партии.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ еще раз отметил, что фракция уже приняла решение о своем оппозиционном статусе, и никакие переговоры относительно коалиции «не ведутся, никаких аргументов для возобновления переговоров нет, я их не вижу».

Говоря о такой позиции фракции в соотношении с позицией Президента, Р.БЕССМЕРТНЫЙ заметил, что позиция Президента может не совпадать с позицией «Нашей Украины».

Он еще раз отметил: «Не нужно фантазировать, что она (партия – УНИАН) может перейти куда-то (речь идет о позиции партии относительно антикризисной коалиции – УНИАН).

На вопрос, предлагалось ли В.ЮЩЕНКО во время встречи возглавить «Нашу Украину», Р.БЕССМЕРТНЫЙ не дал четкого ответа, но призвал понять, что Президент Украины в свое время стоял у истоков партии, однако сегодня он является главой государства, что возлагает на него обязательства по решению достаточно большого количества вопросов. При этом, по предположению Р.БЕССМЕРТНОГО, Президент не может не интересоваться судьбой партии, и она не может его не тревожить.