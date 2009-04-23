Эксперт считает ожидания Ющенко слишком оптимистичными

В Украине проходит 11-й раунд переговоров между Украиной и ЕС по поводу заключения соглашения об ассоциации. Независимые эксперты считают комплекс несогласованных вопросов слишком большим, чтобы завершить переговоры до конца года.

Переговоры между Украиной и ЕС относительно соглашения об ассоциации начались 5 марта 2007 года. Ожидания президента Ющенко относительно их завершения за 10-12 месяцев директор Института трансформации общества Олег Соскин считает слишком оптимистичными. По его словам, на протяжении последних семи лет в Украине не проводились реформы, на выполнении которых настаивала европейская сторона.

Наиболее чувствительным для европейских партнеров эксперт считает недостатки украинских регулятивно-правовых принципов. Как пример Соскин навел резкую критику европейскими органами украинской избирательной системы и нежелания власти ее менять. К другим острым проблемам, которые являются помехой для соглашения об ассоциации с ЕС, эксперт относит энергетическую слабость Украины, недостаточную борьбу с коррупцией и необустройство восточных границ, которое делает государство беззащитным перед нашествием нелегальных мигрантов.

Немецкая волна