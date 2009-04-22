Тимошенко сегодня идет к Пугачевой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня посетить концерт российской певицы Аллы ПУГАЧЕВОЙ в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА.

«Премьер-министр планирует сегодня в 19.00 посетить концерт Аллы ПУГАЧЕВОЙ, который состоится во Дворце спорта», - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, 5 марта с. г. А.ПУГАЧЕВА заявила, что прекращает свою концертную деятельность. Он сообщила, что перед этим планирует провести большой тур «От апреля до апреля» по странам бывшего Советского Союза.

А.ПУГАЧЕВА пообещала пригласить премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО на свои юбилейные концерты, которые пройдут в Киеве и Москве по случаю 60-летия певицы.

«Я с удовольствием с ней общаюсь, она большая умница. Я конечно же ее приглашу и на концерт в Киеве, и на концерт в Москве, и на банкетик в Москве по поводу (моего) дня рождения. Потому что политика политикой, а отношения человеческие – это другое», - сказала певица. По словам А.ПУГАЧЕВОЙ, с Ю.ТИМОШЕНКО ее связывают дружеские отношения.

15 апреля глава украинского правительства поздравила певицу с 60-летием.