Миротворцы на Донбассе: экс-генсек НАТО допускает ослабление некоторых санкций против РФ

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен допускает ослабление некоторых санкций против Российской Федерации в случае ее согласия на развертывание на востоке Украины реалистичной миротворческой миссии вдоль всей российско-украинской границы и с целью защиты жителей Донбасса на оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

В частности, он отметил, что для того, чтобы миссия стала действительно миротворческой, необходимо наделить ее дееспособным мандатом, благодаря которому она сможет контролировать российско-украинскую границу. В этом мандате нужно определить, чтобы миссия защищала не только наблюдателей Специальной мониторинговой миссии, но также и местное население.

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"И с этой целью мы должны придерживаться неизменного давления на Россию", - подчеркнул Расмуссен.

При этом, по его мнению, размещение миссии на Донбассе требует "очень долгого процесса в Совете безопасности ООН".

"Мы не увидим реалистичных шагов до тех пор, пока не пройдут президентские выборы в России, но до того времени вы должны сохранять решительное давление на Россию, и все опции должны быть в повестке дня, включая летальное вооружение для Украины", - подчеркнул экс- генсек Альянса.

Он считает, что страны-подписанты Будапештского меморандума обязаны рассмотреть вопрос предоставления Украине вооружения.

В то же время, его спросили, поддерживает ли он идею ослабления некоторых санкций, если будет урегулирование на востоке Украины, но не в Крыму. "Если, в конце концов, Россия согласится на то, о чем я сказал, а именно дееспособный мандат, включая контроль российско-украинской границы, и мандат для защиты всего населения, тогда несомненно, я думаю, что "пряником" (от идиомы "политика кнута и пряника"- УНИАН) для России может быть ослабление некоторых санкций", - подчеркнул Расмуссен.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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5 сентября Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии разграничения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.