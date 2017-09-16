Волкер: предложение РФ относительно миротворцев на Донбассе еще больше разделит Украину, а не решит конфликт

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что предложение России относительно миротворцев на Донбассе еще больше разделит Украину, а не решит конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Было очень интересно на прошлой неделе видеть, как Россия предлагает миротворческую миссию, миссию ООН», - заявил он и отметил, что РФ ранее не поддерживала развертывание такой миссии.

«Детали того, что было предложено (президентом РФ Владимиром Путиным - УНИАН), я думаю, на самом деле еще больше разделят Украину, а не решат проблему», - убежден Волкер.

Однако, он считает, что сам факт такого предложения важен и должен быть надлежащим образом изучен.

«Если мы сможем прийти к обсуждению международных сил для обеспечения безопасности, которая заменит российские силы и будет проводить мониторинг тяжелого вооружения и контролировать границу - это будет существенным шагом вперед, базой для реализации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности», - сказал Волкер.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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5 сентября Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии разграничения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.