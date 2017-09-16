Порошенко подписал указ о соцзащите детей погибших журналистов

Президент Петр Порошенко подписал указ «О дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, которые погибли (умерли) или которым установлена инвалидность в связи с исполнением профессиональных обязанностей».

Читайте такжеПорошенко подписал указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностейОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ предусматривает, что в Украине будут созданы дополнительные правовые основания для назначения стипендий президента Украины детям журналистов, которые во время исполнения профессиональных обязанностей погибли или умерли, в том числе в районе проведения антитеррористической операции.

Глава государства поручил Кабинету министров подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» о признании детей журналистов, которые погибли или которым установлена инвалидность I группы в связи с исполнением профессиональных обязанностей", детьми, которые требуют особого социального внимания и поддержки.

В пресс-службе отметили, что в 2015 году президентом было принято решение об увеличении размеров этих стипендии до 1,5 прожиточного минимума на одного человека, установленного законом.

15 августа 2017 указом главы государства установлены президентские стипендии детям журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей: Валерии Кравчук (дочери журналиста Сергея Николаева), Кире Лабуткиной (дочери журналиста Дмитрия Лабуткина) и Максиму Веремию (сыну журналиста Вячеслава Веремия).