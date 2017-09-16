Гелетей извинился перед журналистом за нападение охранников на съемочную группу

15:00, 16 сентября 2017
Политика
2 0

В Управлении государственной охраны начали внутреннее расследование по поводу нападения на журналиста.

УНИАН

По факту нападения сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача начато внутреннее расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте такжеЖурналист заявил о нападении охранников возле ресторана, где находился ПорошенкоОтмечается, что начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей позвонил главному редактору "Радио Свобода" Инне Кузнецовой и извинился перед Михаилом Ткачом за поведение сотрудников. Также он сообщил, что с самого утра пытался связаться с журналистом.

"Валерий Гелетей пригласил Михаила Ткача на встречу в любое удобное для него время", - добавили в пресс-службе УГО.

"По факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от выполнения обязанностей", - отметили в УГО, добавив, что в случае установления нарушений, виновные будут наказаны.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, в котором находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и целый ряд политиков. Журналист сообщил, что на него и оператора напали сотрудники УГО, пытаясь помешать съемке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гелетей извинился журналистом#сотрудники уго напали#уго напали журналиста